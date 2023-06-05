Украинские военные продвинулись под Бахмутом 1 5.06.2023, 18:23

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ВСУ смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр в эфире телемарафона.

Она отметила, что за эти сутки украинские бойцы достигли успеха на Бахмутском направлении.

Маляр сообщила, что украинские войска Оперативно стратегической группировки войск «Хортица» осуществляют наступательные действия на восточном фронте.

Так, несмотря на жесткое сопротивление и попытки россиян удержать занимаемые рубежи и позиции наши части в ходе ведения боев продвинулись вперед на нескольких направлениях.

«В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковеевка от 200 до 1600 метров. Это по разным направлениям. В направлении Ивановское — Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров. Тоже по разным направлениям», - сказала заместитель министра обороны.

Впрочем, боевые действия продолжаются.

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