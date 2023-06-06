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У украинской разведки есть доказательства дистанционного подрыва оккупантами Каховской ГЭС

  • 6.06.2023, 13:09
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У украинской разведки есть доказательства дистанционного подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Войска РФ перемещали взрывчатку и технику для взрыва.

У Украины есть доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет РБК-Украина.

По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

«Будут точные данные оценки по мощности взрывов, сколько взрывчатки для этого нужно — все это будет подсчитано. Но факты перемещения взрывчатых веществ, техники рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва, безусловно, такие факты и доказательства есть. Они не единожды были обнародованы Украиной», — резюмировал он.

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