«Гауляйтер» Крыма запаниковал после подрыва Каховской ГЭС

«Гауляйтер» Крыма запаниковал после подрыва Каховской ГЭС4
- 6.06.2023, 15:36
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Преступник боится, что Северо-Крымский канал будет мелеть.
Поставленный русскими оккупантами на пост «главы Крыма» Сергей Аксенов пожаловался, что Северо-Крымский канал, по которому вода поступает на временно оккупированный полуостров Крым, может обмелеть из-за подрыва Каховской ГЭС, совершенного российскими захватчиками в ночь с 5 на 6 июня.
Но далее Аксенов решил сделать хорошую мину при плохой игре и сообщил, что водохранилища на полуострове заполнены на 80%. А подтопление Крыму якобы не грозит, пишет «Главред».
«Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть», – заявил преступник.
Тем не менее в Сети уже появился план подвоза воды в крымском городе Керчь. По сложившейся традиции пропагандисты страны-агрессора уже пытаются выдать взрыв на ГЭС за «украинский обстрел».
Работу Северо-Крымского канала Украина не контролирует с момента начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. Оккупантам удалось восстановить подачу воды из реки Днепр на полуостров только после 24 февраля прошлого года.