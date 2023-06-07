Британская разведка: Разрушение Каховской ГЭС может вызвать новое наводнение 7.06.2023, 11:23

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В течение следующих нескольких дней.

Дамба Каховской ГЭС продолжает разрушаться. Это может вызвать дополнительные наводнения в течение следующих нескольких дней.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Каховская ГЭС, контролируемая Россией, частично была разрушена коло 3 часов утра 6 июня 2023 года. К 12:00 вся восточная часть дамбы и большая часть гидро- и инженерной инфраструктуры были снесены.

При этом уровень воды в Каховском водохранилище перед обрушением был рекордно высоким, что привело к затоплению территории ниже по течению особенно большим объемом воды.

По данным британской разведки, Запорожская АЭС, расположенная в 120 км от плотины, вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище.

«Структура плотины, вероятно, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов, преимущественно на оккупированной территории.

Как сообщал сайт Charter97.org, научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.

Максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки. В Херсоне паводковая волна уже не столь высока - около 1,5-1,7 метра.

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