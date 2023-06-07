Стало известно, какие виды деятельности запретят для ИП в Беларуси 9 7.06.2023, 11:57

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Законопроект уже принят «палаточниками» в первом чтении.

В Сети появился проект изменений для индивидуальных предпринимателей. В нем прописан список видов деятельности, которыми ИП смогут заниматься в будущем. Напомним, те предприниматели, деятельность которых не попадает в финальный перечень, будут вынуждены или закрыться, или открыть юрлицо, сообщает zerkalo.io.

Коротко о том, какие изменения хотят ввести чиновники

Чиновники хотят урезать список видов деятельности для ИП. Предприниматели, деятельность которых не попадает в сокращенный перечень, будут вынуждены или закрыться, или открыть юрлицо. Так, ИП могут запретить заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги.

Изменения хотят ввести также для физлиц. Чиновники намерены отредактировать Гражданский кодекс и сократить список видов деятельности, которые не считаются предпринимательством. Из него хотят убрать, к примеру, ремесленничество, агроэкотуризм, а также самозанятых, которые торгуют на рынках собственными выпечкой и медом, выращенными овощами, нарисованными картинами. «Любая деятельность физического лица априори будет признаваться предпринимательской», — заявляли ранее в МНС по поводу законопроекта.

Законопроект уже принят «депутатами» в первом чтении, впереди — второе.

Какие виды деятельности могут оставить для ИП, а какие — нет

Проект со списком видов деятельности, которыми, как ожидается, смогут продолжить заниматься ИП, появился в Сети, его публикуют в том числе юристы и налоговые консультанты. Насколько актуальна эта версия проекта, неизвестно. Скорее всего, это один из последних вариантов, которым чиновники решили поделиться с бизнес-союзами и другими заинтересованными.

Из этого проекта следует, что в список видов деятельности, которыми могут заниматься ИП, не попали в том числе юридические услуги, оптовая торговля, курьерская деятельность. Ранее сообщалось, что ИП могут запретить заниматься оптовой торговлей и оказывать туристические услуги.

Что касается такой сферы деятельности как «информация и связь», то из нее хотят оставить компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги. Из образования предлагают оставить только «образование в области физической культуры, спорта и отдыха».

Розничная торговля в перечне остается (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами).

В проекте изменений прогнозируют, что число ИП после пересмотра видов деятельности может сократиться с 263 тысяч (на начало этого года) до 143,5 тысячи. При этом число наемных сотрудников у них может снизиться с 64,6 до 47,1 тыс. человек.

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