«Компенсации были щедрыми, с точки зрения финансов никого не обидели» 7.06.2023, 12:44

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Как IT-компания уволила всю минскую команду после 10 с лишним лет работы.

Мы уже привыкли к новостям о том, как бизнесы релоцируют команду или отдельных сотрудников. Но так бывает не всегда, пишет devby.io.

Немецкая EgoSecure, разработчик решений для защиты данных, ушла из Беларуси, перед этим уволив всю минскую команду (около 50 человек). По словам экс-сотрудников, компания рассматривала вариант с релокейтом специалистов из Беларуси. Но в итоге никого не перевезла, включая ключевых сотрудников минского офиса.

EgoSecure работала в Беларуси более 10 лет (юрлицо было зарегистрировано в январе 2012 года). Уйти из страны компания решила еще в прошлом году. Официально процедура ликвидации белорусского юрлица была запущена в конце января этого года.

Основным собственником белорусской компании является люксембургская «ЭгоСекьюр С. а. р. л». Ей принадлежит 99,99% уставного капитала, который составляет 20 тысяч долларов. Меньше 0,01% принадлежит немецкой компании Matrix42.

Изначально у EgoSecure и белорусского юрлица были другие собственники.

В 2011 году более 50% EgoSecure купил российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности организаций InfoWatch. Гендиректором группы InfoWatch является Наталья Касперская — соучредитель известной «Лаборатории Касперского».

В январе 2012 года Наталья Касперская стала одним из соучредителей белорусского юрлица — ООО «Айпрувд софтвер» (позже было переименовано в «ЭгоСекьюр»). Но спустя несколько лет от актива пришлось избавиться.

Как писали «Ведомости», в 2015—2016 годах немецкие СМИ рассказывали об использовании немецкой полицией продуктов EgoSecure и указывали на связи EgoSecure (InfoWatch и Натальи Касперской) с российскими властями.

Касперская это отрицала и назвала публикации медийными атаками. В 2018 году InfoWatch продала контрольный пакет EgoSecure другой немецкой компании Matrix42 — производителю офисного программного обеспечения. Сумма сделки не называлась, но основатель Group-IB Илья Сачков оценивал сделку в 30+ миллионов евро.

Что говорят экс-сотрудники

Как рассказали dev.by экс-сотрудники минского офиса EgoSecure, до декабря 2022 года не было никаких признаков того, что компания собирается увольнять людей и уходить из Беларуси.

— Еще до лета нам обещали релокацию в Литву, где было открыто юрлицо. Также компания набирала новых сотрудников, и одним из условий была готовность к релокации. Но под конец лета эта тема затихла.

А в начале декабря была организована встреча сотрудников с топ-менеджерами минского офиса и Matrix42, на которой компания объявила, что все работают до конца года, после чего будут уволены.

Официальная причина — экономические санкции и сложная политическая ситуация из-за войны.

По словам одного из экс-сотрудников, при увольнении компания выплатила компенсацию, размер он не уточнил: «Компенсации были щедрыми. По моему мнению, с точки зрения финансов никого не обидели».

Почему компетенции, накопленные за 10 лет работы, оказались не ценны для собственников? Другой экс-сотрудник EgoSecure, отвечая на этот вопрос, предположил, что «дело в плохом менеджменте. Просто какие-то люди плохо выполнили свою работу».

— Но я смог найти работу в Беларуси, как и некоторые коллеги. Часть сотрудников перешла в EgoMind. Это компания бывшего CEO EgoSecure (ушел из компании в 2020. — Прим. ред.). Она находится в Германии, поэтому специалистам пришлось переехать туда. Кто-то нашел работу и также переехал, так как это было требование их нового работодателя.

Экс-сотрудники высказали свои версии ухода компании из РБ и нежелания перевозить специалистов минского офиса.

По одной из них, у Matrix42 в Румынии появился офис разработки с похожим по навыкам персоналом, поэтому сотрудники минского офиса ей оказались не нужны.

— Насколько я слышал, новый R&D директор румынского офиса с ними раньше работал и, возможно, пролоббировал интересы своей команды. Но мне сложно судить, насколько появление офиса в Румынии связано с отказом от работы с белорусской командой, — поделился предположениями один из собеседников.

Также, по словам сотрудников, EgoSecure могла отказаться от белорусских специалистов из-за новой стратегии развития.

— У компании менялись инвесторы и топ-менеджмент и, возможно, они просто решили, что в новой стратегии развития нам с нашими продуктами нет места.

Пять лет назад Matrix42 покупала EgoSecure в том числе и потому, что мы вписывались в их портфолио. Мы разрабатывали продукты в сфере безопасности для бизнеса, а их разработки были больше связаны с администрированием бизнес-процессов. Новый менеджмент анализировал компанию и, видимо, мог решить, что наши продукты им не нужны. Но открыто об этом никто не говорил, поэтому сложно сказать, так ли это на самом деле, — рассказал один из экс-сотрудников EgoSecure.

Контекст

За 2022−2023 годы несколько десятков ИТ-компаний закрыли/продали свой бизнес в Беларуси и ушли из страны. Большинство из них предложили сотрудникам опцию релокейта и взяли на себя часть расходов. (Только 14% участников нашего ресёрча в июле 2022 — 5000 анкет — отметили, что в их компаниях нет релокейта.)

В этом списке сегодня как известные компании с белорусскими корнями (Flo, Wargaming, Gurtam, Wannaby, OneSoil), так и иностранные (WorkFusion, Appodeal, Softeq Development, Arteza, EIS Group, Playrix).

Большинство ИТ-компаний из топ-50 пока сохранили бизнес в Беларуси, но количество сотрудников, которые работают в офисах в РБ, за последние полтора года сократилось, по нашим оценкам, в 1,5−2 раза. Например, крупнейшая ИТ-компания Беларуси EPAM «потеряла» примерно половину штата. Почти на столько же сократилась белорусская команда iTechArt. Минский офис Exadel сократился почти в 5 раз.

По данным официальной статистики и нашим расчетам, с января 2022 года ИТ-сектор потерял уже около 20 тысяч специалистов.

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