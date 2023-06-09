Политолог: Медведев предпринимал две демонстративные попытки суицида 4 9.06.2023, 9:31

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фото: getty images

В перерывах бывший президент РФ «пишет» странные заявления в соцсетях.

Бывший президент, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев находится в очень плохом физическом состоянии, злоупотребляет алкоголем и уже предпринял две попытки покончить с собой. Об этом в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей.

Гордон спросил, почему Медведев так агрессивно себя ведет, и уточнил, не сошел ли он с ума.

«Тяжелый алкоголик, очень тяжелый. С очень тяжелой травмой. У него тяжелейшая физическая травма», – ответил Соловей.

Политолог отказался уточнить, какую именно травму получил Медведев, но отметил, что она «кардинальным образом повлияла на его психический профиль».

«Он предпринимал две демонстративные попытки суицида. Одна из них была где-то неделю назад. В пьяном состоянии. Ну это, знаете, как крик о помощи. В одном случае он пытался застрелиться, во втором он стал себя бить столовым ножом. Столовым, не офицерским кортиком», – рассказал Соловей.

По его информации, Медведев не нанес себе серьезных увечий – «просто поцарапал».

«Его там схомутали, дали ему лекарства соответствующее, чтобы он пришел в себя. Ну а раны обработали – не знаю – йодом или зеленкой», – сообщил политолог.

Он считает, что на самом деле Медведев не собирался лишать себя жизни, это был своеобразный крик о помощи и попытка обратить на себя внимание.

«Человек таким образом взывает о помощи. Он не хочет на самом деле уйти, поэтому это называют «демонстративным суицидом». Но это свидетельство очень серьезных и глубоких психических проблем. У Дмитрия Анатольевича они, совершенно точно, есть», – убежден политический аналитик.

Говоря об агрессивных постах, которые появляются на страницах Медведева в соцсетях, Соловей рассказал, что на самом деле политик пишет их не сам.

«Он ничего из себя не представляет, это шут. Его знаменитые посты редактируются и одобряются администрацией президента. То есть не надо думать, что это творчество свободного гения или свободное творчества гения», – сказал политолог.

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