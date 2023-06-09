Можно ли в антифриз доливать воду? 3 9.06.2023, 12:51

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иллюстративное фото

Специалисты дали однозначный ответ.

На улице стремительно теплеет, да и в городах снова начинают появляться если не пробки, то по крайней мере тянучки. Все это создает дополнительную нагрузку на систему охлаждения двигателя. Нередко оказывается, что уровень охлаждающей жидкости ниже минимальной отметки. Возникает вопрос, что же доливать? Можно ли использовать для этого воду? На эти вопросы отвечает сайт «Автоцентр».

Действительно, вода в качестве охлаждающей жидкости применялась на заре автомобилестроения, а в системы охлаждения некоторых неприхотливых двигателей воду продолжали заливать еще очень долгое время. Во-первых, это дешево, во-вторых, доступно. Но еще сто лет назад инженеры поняли, что вода, как охладитель, средство неэффективное и не всесезонное, и начали работу над новым составом. Так появилась специальные охлаждающие жидкости, названные за свою способность не замерзать при низких температурах антифризами.

Антифриз – это специальная смесь воды, этиленгликоля (или пропиленгликоля) и комплекса специальных присадок (антикоррозийных, антипенных, цветовых и т.д.).

Четыре отличия антифриза от воды

не замерзает при низких температурах

имеет более высокую, нежели вода, температуру кипения

смазывающие

антикоррозийные свойства.

То есть антифриз универсальнее и эффективнее, чем вода. Поэтому в современных автомобилях (впрочем, уже многие десятилетия) двигатели рассчитаны на использование в системах охлаждения антифриза. Более того, современные антифризы бывают нескольких типов (G11, G12, G12+ и G13) и заливать нужно именно тот, который рекомендован производителем.

А что будет, если в систему охлаждения залить воду? Мгновенной реакции двигателя на это не произойдет. То есть он заведется, будет работать и возможно, даже сможет проездить так некоторое время. Но в таком случае и система охлаждения, и сам силовой агрегат подвергаются риску.

Поэтому использовать воду в системе охлаждения современных двигателей вместо антифриза нельзя!

Однако в каждом правиле есть свои исключения. Есть они и здесь. От поломок не застрахован ни один автомобиль, выйти из строя может и система охлаждения. Даже банальная утечка антифриза может доставить немало хлопот. Поэтому, если вы заметили, что уровень ОЖ серьезно упал, то в таком случае долить воду, чтобы доехать до СТО, можно. Лучше дистиллированную (продается на АЗС, в строительных, а иногда и в обычных супермаркетах), но в экстренной ситуации можно и обычную. Это в любом случае лучше, чем ехать вообще с «пустой» системой охлаждения. Ну а после устранения поломки будет правильным промыть всю систему и залить ОЖ согласно рекомендаций производителя.

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