Шесть продуктов, которые стоит добавить в картофельное пюре 23.07.2023, 18:52

Они изменят его вкус до неузнаваемости.

Картофельное пюре ассоциируется у большинства людей с будничной едой. Но это не только недорогой простой гарнир к мясу и рыбе. Telegraf.news нашел шесть оригинальных способов улучшить пюре. И даже превратить его в ресторанное блюдо.

Добавим васаби и шпинат

Зеленое пюре готовится просто. Листья шпината моем под проточной водой, кладем на сковороду, плотно накрываем крышкой и 3 минуты готовим «на пару». Влаги, оставшейся в листьях, для его получения достаточно.

Когда листья подвяли и потемнели, их можно добавлять к картофелю в пропорции две трети картошки, одна — шпината.

Разминаем пюре, добавляем сливочное масло и молоко по вкусу. Зелень очень хорошо отжимаем, мелко шинкуем, кладем в кастрюлю к картофелю.

Добавляем немного тертого сыра с выразительным вкусом и полчайной ложки васаби.

Подавать блюдо лучше всего с жареной рыбой.

Пюре с горчицей и яблоками

Пюре со сладкой французской горчицей и яблоками готовят в Нормандии. Режем картошку небольшими кубиками, варим до полуготовности, добавляем нарезанные кубиками яблоки, очищенные от кожуры.

Варим все вместе еще 10 минут, сливаем воду и снова ставим кастрюлю на плиту — чтобы испарилась лишняя влага.

Толкушкой разминаем пюре, добавляем сливочного масла и 2 чайные ложки сладкой французской горчицы с зернами.

Для красоты можно посыпать рубленой зеленью, например, укропом и петрушкой.

Картофельно-яблочное пюре сочетается с любыми видами мяса, особенно со свининой и курицей.

Пюре с печеным чесноком и оливковым маслом

У сырого и печеного чеснока разные вкусы. Готовить его просто — нужно срезать с чесночной головки верхушку, полить оливковым маслом и поставить в духовку, разогретую до 200°C. Когда чеснок станет мягким и золотистым, можно доставать.

Разминаем пюре толкушкой и добавляем в него выдавленный через пресс чеснок. Поливаем оливковым маслом, чтобы дополнить чесночную сладость травянистым вкусом оливок, перемешиваем.

С гарниром лучше всего подавать говядину: стейк, бефстроганов. Остро-сладкое пюре оттеняет вкус красного мяса.

Блюдо с цветной капустой

Берем цветную капусту и картофель в одинаковых пропорциях. Еще понадобится столовая ложка сливочного масла, 100 миллилитров сливок, 50 граммов тертого сыра, соль и зеленый лук по вкусу.

Порежьте картофель небольшими кусочками, поставьте вариться. После того, как вода закипит, подождите 10 минут и положите соцветия цветной капусты. Варите овощи до полной готовности.

С помощью толкушки превратите их в пюре, добавьте масло, сыр, сливки, соль и хорошо перемешайте.

Перед подачей на стол посыпьте порции зеленым луком для красоты и аромата.

Картофельное пюре с каштанами и тимьяном

Каштаны при желании можно найти в супермаркетах. Они продаются очищенными, в вакуумной упаковке.

Растолките небольшое количество каштанов, залейте их предварительно разогретым молоком, добавьте веточку тимьяна, розмарина и измельченный кусочек имбиря, размером с мизинец. Оставьте на 10 минут настояться, достаньте все специи, а каштаны смешайте с картофельным пюре.

Пюре с лаймом и чили

Это блюдо в азиатском стиле. Отварной картофель растолките в пюре, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла, сок и тертую цедру 1 лайма, 1 измельченный перец чили и нарезанную кинзу по вкусу.

Подавайте с креветками, белой рыбой, другими морепродуктами.

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