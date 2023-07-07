Российский рубль пробивает дно, несмотря на все старания Кремля

Российский рубль пробивает дно, несмотря на все старания Кремля2
- 7.07.2023, 12:09
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Серьезные проблемы могут начаться и в белорусских обменниках.
Российский рубль продолжает движение вниз. На момент написания статьи за 1 доллар США на Московской валютной бирже давали 91,9 российских рубля.
Столько американская валюта в РФ не стоила с 28 марта 2022 года.
С начала года российский рубль потерял по отношению к американской валюте уже около 30%.
Если же брать минимальное значение доллара США с начала войны — 56,9 российских рублей за $1 в июне 2022 года — доллар вырос аж на 38%.
Аналитики связывают резкое падение российского рубля с оттоком капитала после бунта главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, но главной причиной называют проблемы с торговым балансом.
Российский экспорт с января по май упал на 40%, тогда как импорт вырос на 15%, что привело к тому, что валюты в страну поступает меньше, а спрос на нее растет.
Белорусский рубль, связанный с российской национальной валютой, падает по отношению к доллару уже девятые торги подряд.
Учитывая тенденцию российского рубля к падению, белорусам также лучше приготовиться к тому, что американская валюта продолжит дорожать.