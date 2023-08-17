Белорусский офицер: Со сборов теперь будут забирать в вытрезвители 6 17.08.2023, 13:11

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Алкомарафон от Хренина.

Новое постановление правительства меняет действующий порядок прохождения военных и специальных сборов. Расширен список тех, кого на них будут отправлять. Также изменения затронут частоту сборов и их продолжительность, а за сам процесс будет отвечать и КГБ.

Сайт Charter97.org на условиях анонимности спросил офицера запаса, что теперь изменится для белорусов:

— Просто потеря времени. Не слышал, чтобы на этих сборах кто-то занимался дельными вещами. Насколько я знаю, история с инструкторами из «Вагнера» ситуацию не изменила. Те в какой-то момент махнули рукой на наших вояк.

Все эти полевые выезды, о которых пишут СМИ, заканчиваются пьянками. Взрослые мужики отрываются от жен, командирам нет никакого дела до этих людей, в результате — «шашлычки-коньячки». Да, идет пропагандистская накачка, особенно офицерского состава, но вот каких-то практических навыков там не приобретешь.

30 дней — и так большой срок. Теперь же будет 60, плюс увеличивается частота сборов. Офицерам банально нечем занять тех, кого вызовут на сборы. Выстрелят три патрона, побегают, выроют окоп, закапают его, повисят на турниках — на этом фантазия командира заканчивается.

Для людей это также серьезный «головняк». У всех семьи, работы, а их будут отрывать на эту «Зарницу».

— Как будут реагировать люди?

— Всячески «косить». Представьте себе, многие получили офицерские звания после военной кафедры в университете, пошли на работы, серьезные должности занимают. Теперь количество сборов для офицеров увеличивают до пяти. Думаю, люди будут бегать по «больничкам», что-то придумывать, чтобы не заниматься этой ерундой. Будут играть в «прятки» с военкоматами. Не исключаю, что начнутся взятки: спиртное, коробки конфет.

Думаю, что некоторых из тех, кого все-таки вытащат на эти 60-дневные «шашлыки», будут после сборов забирать в вытрезвители. А у кого-то не выдержит печень. Такой алкомарафон от Хренина получается.

— За сборы теперь будет отвечать и КГБ. Зачем это понадобилось?

— Попытка вернуть элемент дисциплины. Вояки не любят КГБшников и наоборот. Будут на друг друга стучать, контролировать. Но просто не представляю, как это будет реализовано. Везде поставят по надсмотрщику?

Еще, думаю, есть момент недоверия к новым инструкторам-«вагнеровцам». Лукашенко явно опасается, что они без присмотра. Вот по этому и хотят их взять под такой колпак.

Если подытожить — чего-то серьезного в плане подготовки и боеспособности из этой истории не выйдет. Будет пьянство, драки, самоволка, коррупция.

Однако сам сигнал очень тревожный. Белорусское общество постепенно милитаризуют, заставляют привыкать к мысли, что в какой-то момент всех могут поставить под ружье. Это заставляет задуматься.

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