Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко

5.09.2023, 13:32

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В РФ вспыхнул новый скандал.

В России скандал - к условным срокам приговорены топ-менеджеры концерна «Тракторные заводы», занимавшиеся созданием не имеющей аналогов в мире БМП «Курганец-25».

Правда все они тут же вышли, но я не о юридической составляющей.

Годами российская пропаганда рассказывала о не имеющем аналогов в мире БМП «Курганец-25», который был не более чем макетом на катках, с огромным количеством недостатков и проектных дефектов. В какой-то степени мне даже нравилось наблюдать за тем, как все они тонут в гуано самообмана.

БМП «Курганец-25» регулярно демонстрировался на параде на красной площади в москве и когда этот сарай на катках выезжал на брусчатку, российские ура-патриоты конвульсировали в неистовом экстазе. У меня же этот «Уродец-25» всегда вызывал легкую и несколько надменную улыбку.

«Курганец-25» с 2015 года находился на опытно-войсковой эксплуатации в ограниченном количестве. Причем тогда сами же российские военные не скрывали своего недовольства этой боевой машиной. Отмечу, это не украинские эксперты критиковали эту БМП, а сами же россияне.

Помимо технических недостатков, которые со временем должны быть устранены, но так и не были исправлены, смущали: чрезмерные габариты БМП, делающие его настоящей скалой на катках; завышенная цена, за которую можно осуществить глубокую модернизацию сразу трех бездарных БМП-3;

очень слабое вооружение как для машины таких габаритов и за такую цену, причем уступающее даже вооружению бездарной БМП-3.

Помимо этого, очень дорогая «скала на катках», с посредственным огневым потенциалом, не оснащена бортовыми амбразурами в десантном отделении, что упрощало ее поражение с флангов.

Теперь же, очевидное всем, но только не упоротым российским ура-патриотам, стало еще более очевидным - на этом проекте тупо пилили бабло. А то на, чем пилят бабло, никогда жизнеспособным не будет.

А сколько еще у российского ВПК таких проектов, о-о-ох! Пилить не перепилить!

Александр Коваленко, t.me

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