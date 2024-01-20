В Вильнюсе обновилась белорусская библиотека, в которой когда-то работал Янка Купала 20.01.2024, 12:43

Деньги собрала белорусская диаспора из своих налоговых отчислений.

В Вильнюсе открылась «Чытальня» — библиотечный проект, который профинансировала беларуская диаспора, передает «Радыё Свабода».

Библиотеку при Центре беларуского сообщества и культуры, в которой больше века назад работал Янка Купала, обновили.

Теперь у нее новое название — «Чытальня», свой сайт с электронным каталогом и возможностью заказа и бронирования, читательский клуб, новые книги классиков и современных авторов.

Обновления произошли в рамках проекта по самоуправлению на деньги, собранные белорусской диаспорой на платформе «Новая Беларусь».

С налоговых отчислений белорусов в Польше и Литве удалось собрать 13 тысяч евро.

Впервые беларуская библиотека появилась в Вильнюсе в 1904 году, и называлась «Библиотека-читальня «Веды»». Какое-то время там работал Янка Купала.