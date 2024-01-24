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Netflix опубликовала трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

  • 24.01.2024, 21:00
Netflix опубликовала трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Премьера запланирована на 22 февраля.

Netflix выпустил полный трейлер предстоящего сериала «Аватар: Последний маг воздуха», который является адаптацией оригинального анимационного сериала.

В сериале удачно передана атмосфера оригинала, а актеры подобраны по сходству с персонажами: Гордон Курмье – Аанг, Киавентио Тарбелл – Катара, Повелитель Огня Озай – Дэниел Дэ Ким, генерал Айро – Пол Сун Хёнг Ли.

Премьера сериала намечена на 22 февраля. Создатели оригинального мультфильма Майкл Данте ДиМартино и Брайан Конецко не участвуют в этой экранизации, но занимаются анимационным фильмом, который продолжит историю Аанга.

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