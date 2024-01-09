закрыть
9 января 2024, вторник, 22:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эдуард Ханок: Я в свои 83 года чувствую себя лучше, чем в 23

6
  • 9.01.2024, 20:45
  • 5,290
Эдуард Ханок: Я в свои 83 года чувствую себя лучше, чем в 23
Эдуард Ханок

Белорусский композитор рассказал про свое лекарство от старости.

Легендарный белорусский композитор Эдуард Ханок, автор таких хитов на все времена, как «Потолок ледяной», «Малиновка», «Завiруха», «Здравствуй, чужая милая», раскрыл в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на «Беларусь 1» секрет своего хорошего самочувствия в 83 года.

Во-первых, Эдуард Семенович отметил, что сутки напролет занят настоящим делом.

— Музыкой я начал заниматься в 8 лет. Закончил минское музыкальное училище, затем московскую консерваторию, написал балет и симфонии, потом занялся песней, а потом занялся настоящим делом. Настоящее дело мое — наука, я считаю, только там я имею шансы войти в мировую историю как человек, открывший закон творческих волн и сформулировавший теорию, по которой жило, живет и будет жить все человечество до конца жизни, — не стал скромничать композитор, добавив, что сейчас он 24 часа в сутки занимается наукой.

Впрочем, скидывать со счетов прошлое он тоже стал.

— Слава Богу, что были песни, потому что они дают мне возможность сегодня получать авторские отчисления. Дай бог каждому. Поэтому я спокойно сижу и работаю. А в перерывах я хожу в школы, гимназии, это у меня разрядка такая, это у меня лекарство от старости, - поделился Ханок. — Поэтому я в свои 83 года чувствую себя лучше, чем в 23.

Еще одно обязательное составляющее отличного самочувствия композитора - ледяной душ по утрам.

— Каждый день. Обязательно! Уже лет 10 последних. Утром просыпаешься сонным, потом душ как дашь — и дальше в полном порядке.

Ну а чтобы не терять из поля зрения современные тенденции в шоу-бизнесе и отслеживать свою теорию волн, Эдуард Ханок собрал поппури из ныне популярных у молодежи хитов и каждый день их напевает.

— Пою каждый день после обеда по 12 минут. Это подзарядка, — пояснил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арестовать по праву почвы
Арестовать по праву почвы Ирина Халип
Лукашенко начал прощание с самим собой
Лукашенко начал прощание с самим собой Telegram-канал «Ник и Майк»
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі
Жадаю ўсім нам дачакацца незалежнай Беларусі Івонка Сурвіла
Встретить Новый год в библиотеке
Встретить Новый год в библиотеке Владимир Халип