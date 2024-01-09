Эдуард Ханок: Я в свои 83 года чувствую себя лучше, чем в 23

Эдуард Ханок: Я в свои 83 года чувствую себя лучше, чем в 236
- 9.01.2024, 20:45
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Белорусский композитор рассказал про свое лекарство от старости.
Легендарный белорусский композитор Эдуард Ханок, автор таких хитов на все времена, как «Потолок ледяной», «Малиновка», «Завiруха», «Здравствуй, чужая милая», раскрыл в ток-шоу «100 вопросов взрослому» на «Беларусь 1» секрет своего хорошего самочувствия в 83 года.
Во-первых, Эдуард Семенович отметил, что сутки напролет занят настоящим делом.
— Музыкой я начал заниматься в 8 лет. Закончил минское музыкальное училище, затем московскую консерваторию, написал балет и симфонии, потом занялся песней, а потом занялся настоящим делом. Настоящее дело мое — наука, я считаю, только там я имею шансы войти в мировую историю как человек, открывший закон творческих волн и сформулировавший теорию, по которой жило, живет и будет жить все человечество до конца жизни, — не стал скромничать композитор, добавив, что сейчас он 24 часа в сутки занимается наукой.
Впрочем, скидывать со счетов прошлое он тоже стал.
— Слава Богу, что были песни, потому что они дают мне возможность сегодня получать авторские отчисления. Дай бог каждому. Поэтому я спокойно сижу и работаю. А в перерывах я хожу в школы, гимназии, это у меня разрядка такая, это у меня лекарство от старости, - поделился Ханок. — Поэтому я в свои 83 года чувствую себя лучше, чем в 23.
Еще одно обязательное составляющее отличного самочувствия композитора - ледяной душ по утрам.
— Каждый день. Обязательно! Уже лет 10 последних. Утром просыпаешься сонным, потом душ как дашь — и дальше в полном порядке.
Ну а чтобы не терять из поля зрения современные тенденции в шоу-бизнесе и отслеживать свою теорию волн, Эдуард Ханок собрал поппури из ныне популярных у молодежи хитов и каждый день их напевает.
— Пою каждый день после обеда по 12 минут. Это подзарядка, — пояснил он.