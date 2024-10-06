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«Выхухоли» против квадроберов

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 6.10.2024, 9:42
  • 1,670
«Выхухоли» против квадроберов

Победит молодость и свобода.

Чудаки с качающихся властных верхушек взялись за наше просвещение. Мы и не слыхали про «чайлдфри» и «квадробику». Но благодаря раздавшемуся с горы воплю («Запретить!») узнали.

Некто депутат Госдумы Лантратова (из партии «выхухолей» - «Справедливая Россия») объявила о разработке законопроекта о «запрете квадроберов».

Квадробика – субкультура подростков, в которой люди имитируют движения животных.

Вам-то что за дело, Лантратова? Вы давно не подросток. Да и были бы – не нравится, не участвуйте. Читайте вместо этого, скажем, книги Варлама Шаламова, проникайтесь пониманием преступности сталинского режима.

Но, нет. Неймется. Им нужно, чтобы дети автоматы собирали-разбирали, учились управлять дронами, а с 18 лет отправлялись воевать за шикарную жизнь верхушки. Так вот, от винта вам.

Согласно Лантратовой, ребенок с кошачьими ушами – жертва пропаганды. Что же, в таком случае депутат с куриными мозгами – катастрофа для страны, результат системы, при которой, такие маргиналы как Путин, Медведев, Захарова, Лантратова попадают наверх.

В СССР боролись со «стилягами», «Битлз», КИСС, рок-музыкой в целом (западной и советской), длинными волосами и так далее. Закончилось это победой молодежных субкультур над СССР. Его нет, а они живы. Так же будет и сегодня. Победит молодость и свобода, а не отжившее старье. 

Телеграм-канал «СерпомПо»

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