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Впервые с начала войны дроны атаковали Нижегородскую область РФ

  • 1.02.2024, 9:17
  • 2,618
Впервые с начала войны дроны атаковали Нижегородскую область РФ

Беспилотники также нанесли массированные удары еще по двум российским регионам.

Беспилотники упали накануне в лесопосадке недалеко от трассы между селами Чернуха и Старые Ключищи в Кстовском районе. Об этом сообщают местные СМИ и жители, передает ASTRA.

Это первые сообщения о БПЛА в регионе с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО «перехватили и уничтожили» 8 беспилотников над Белгородской областью, 2 — над Воронежской, и еще 1 — над Курской.

В Белгородской области противовоздушная оборона «сбила две воздушные цели», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков рано утром в четверг, 1 февраля.

«В Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели на подлете к городу Строитель», — написал Гладков.

По его словам, сейчас оперативные службы еще уточняют информацию о последствиях на земле, но, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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