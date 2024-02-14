В Минске водители смогут обменять права по платной записи 2 14.02.2024, 21:06

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С 20 февраля.

В Минске у водителей будет возможность обменять права по платной записи с 20 февраля 2024 года, информирует пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ведомстве отметили, что данная услуга будет доступна в филиале МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, сказано, что предварительно записаться можно по указанному телефону: 8 017 239 30 47. И добавили, что важно учитывать график работы названного подразделения.

«Стоимость данной услуги составляет 15 белорусских рублей (не включая госпошлины за административную процедуру)», - уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что оплату можно будет произвести в отделении банка, который находится на первом этаже здания УГАИ ГУВД Мингорисполкома.