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Автомобили перевозчиков-нелегалов в Беларуси конфискуют в «доход государства»

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  • 15.02.2024, 18:23
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Автомобили перевозчиков-нелегалов в Беларуси конфискуют в «доход государства»

Перевозчиков ждет несколько новшеств.

В Беларуси будут конфисковывать транспортные средства у нелегальных перевозчиков в доход государства, рассказал Андрей Гладкий, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.

В 2023 году Транспортная инспекция впервые начала изымать у перевозчиков автомобили и автобусы за определенные нарушения. За весь прошлый год было изъято 280 автомобилей. При этом ранее владельцы этих транспортных средств могли возвращать их обратно после уплаты штрафов и продолжать работать дальше.

Нормы обновленного указа об автомобильных перевозках предусматривают в этом плане новшества.

- Если автомобильный перевозчик, транспортное средство не будут включены в реестр, осуществляемая им деятельность будет являться запрещенной. Что это влечет за собой далее? У судов появляются все основания конфисковать транспортные средства у перевозчиков в доход государства, – пояснил Гладкий.

При этом для таких компаний автоматически исключается возможность уплаты штрафа и возврата своего транспортного средства.

- Я думаю, все перевозчики задумаются, стоит ли рисковать непосредственно орудием производства для получения какой-то одномоментной выгоды, чтобы лишиться транспортного средства. Это касается как автомобилей такси, так и маршруток, – отметил представитель Минтранса.

Напомним, реестр автомобильных перевозок пассажиров заработает в Беларуси с 1 августа 2024 года. В течение трех месяцев (то есть до 1 ноября) в нем должны зарегистрироваться все диспетчеры, транспортные средства компаний и водители, которые планируют и дальше работать в сфере пассажирских перевозок в нерегулярном сообщении.

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