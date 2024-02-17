В Белыничах из-за видеоролика ГАИ забрала машину 3 17.02.2024, 20:04

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В чем причина?

В Белыничах 17-летний парень устроил дрифт на «Жигулях», при этом его товарищи катались на крыше. Видео с поездкой подростки выложили в интернет, и его увидела ГАИ.

В результате все привлечены к административной ответственности: водитель — за езду без прав, его сверстники, которым по 16 и 17 лет, — за нахождение во время движения автомобиля вне салона. Также соответствующая информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.

«Жигули» же оказались на охраняемой стоянке.