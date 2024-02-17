В Белыничах из-за видеоролика ГАИ забрала машину

В Белыничах из-за видеоролика ГАИ забрала машину3
- 17.02.2024, 20:04
- 3,574
В чем причина?
В Белыничах 17-летний парень устроил дрифт на «Жигулях», при этом его товарищи катались на крыше. Видео с поездкой подростки выложили в интернет, и его увидела ГАИ.
В результате все привлечены к административной ответственности: водитель — за езду без прав, его сверстники, которым по 16 и 17 лет, — за нахождение во время движения автомобиля вне салона. Также соответствующая информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних.
«Жигули» же оказались на охраняемой стоянке.