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На аукцион выставили эксклюзивный электромобиль короля Чарльза ІІІ

  • 18.02.2024, 10:20
На аукцион выставили эксклюзивный электромобиль короля Чарльза ІІІ

Сколько стоит королевский Jaguar?

В Великобритании на аукцион Historics выставили электромобиль Jaguar I-Pace 2018 года. За кроссовер планируют получить от 55 000 до 70 000 фунтов стерлингов ($69 000 — 88 000).

Высокая стоимость объясняется тем, что авто принадлежало королю Чарльзу ІІІ. Об электрокаре рассказывали на сайте аукциона.

Различные модели Jaguar регулярно поставлялись британской королевской семье. Чарльз III является известным автомобилистом, а также борцом за чистую окружающую среду, поэтому неудивительно, что в 2018 году, еще будучи принцем, он выбрал электромобиль Jaguar I-Pace.

Принц Чарльз приобрел кроссовер Jaguar I-Pace HSE стоимостью 74 445 фунтов стерлингов ($93 500). Его салон отделан кожей и деревом, а комплектация включает панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль и электропривод сидений.

Электромобиль Jaguar I-Pace оборудован 400-сильной установкой, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с и развивать 200 км/ч. Запас хода составляет 480 км.

Изначально электрокроссовер Jaguar был серым, однако принц Чарльз впоследствии решил перекрасить его в особый оттенок синего цвета. Машина стала знаменитой — ее неоднократно показывали в СМИ.

В декабре 2020 года Jaguar I-Pace был продан. На то время его пробег составлял 5000 км. Следующий владелец эксплуатировал электрокар активнее, поэтому сейчас авто проехало уже 60 тыс. км.

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