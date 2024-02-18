закрыть
18 февраля 2024, воскресенье, 16:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели важные изменения по водительским правам

9
  • 18.02.2024, 14:37
  • 6,228
В Беларуси ввели важные изменения по водительским правам

И по срокам регистрации транспортных средств в ГАИ.

Cрок действия водительского удостоверения для автомобилистов в Беларуси увеличится с 10 до 20 лет, сообщает «Еврорадио».

При выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не нужно будет больше предъявлять водительское удостоверение и страховое свидетельство.

А срок действия такого разрешения для автомобилей, с года выпуска которых прошло менее трех лет, возрастет до 3 лет.

Кроме этого, уменьшаются сроки регистрации транспортных средств в ГАИ — с 10 до 7 рабочих дней.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип
Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко