В Беларуси ввели важные изменения по водительским правам

В Беларуси ввели важные изменения по водительским правам9
- 18.02.2024, 14:37
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И по срокам регистрации транспортных средств в ГАИ.
Cрок действия водительского удостоверения для автомобилистов в Беларуси увеличится с 10 до 20 лет, сообщает «Еврорадио».
При выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не нужно будет больше предъявлять водительское удостоверение и страховое свидетельство.
А срок действия такого разрешения для автомобилей, с года выпуска которых прошло менее трех лет, возрастет до 3 лет.
Кроме этого, уменьшаются сроки регистрации транспортных средств в ГАИ — с 10 до 7 рабочих дней.