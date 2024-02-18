В Беларуси ввели важные изменения по водительским правам 9 18.02.2024, 14:37

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И по срокам регистрации транспортных средств в ГАИ.

Cрок действия водительского удостоверения для автомобилистов в Беларуси увеличится с 10 до 20 лет, сообщает «Еврорадио».

При выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не нужно будет больше предъявлять водительское удостоверение и страховое свидетельство.

А срок действия такого разрешения для автомобилей, с года выпуска которых прошло менее трех лет, возрастет до 3 лет.

Кроме этого, уменьшаются сроки регистрации транспортных средств в ГАИ — с 10 до 7 рабочих дней.