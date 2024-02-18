ГАИ остановила в Минске машину, после чего водитель лишился прав на три года 2 18.02.2024, 16:23

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В чем проблема?

Сотрудники специального подразделения ДПС «Стрела» МВД на днях на столичной улице Семашко остановили Hyundai с пьяным водителем. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства. Оказалось, что это был таксист, который перевозил пассажирку.

При проверке документов инспектор заподозрил, что 54-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Результаты освидетельствования подтвердили подозрения — 0,77 промилле. Мужчина сознался, что накануне вечером употреблял спиртное.

В салоне авто в момент остановки находилась пассажирка. Установлено, что нарушитель подрабатывал таксистом и в пьяном виде выполнял заказ.

В отношении водителя составлен административный протокол. Он будет лишен «прав» на три года и оплатит штраф в размере 100 базовых величин. Автомобиль поместили на охраняемую стоянку.