Япония запустит первый экоспутник из древесины 3 19.02.2024, 10:54

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Фото: Kyoto University

Уже летом этого года.

В ближайшие годы ежегодно в космос будет запускаться более 2000 космических аппаратов. Алюминий, который спутники будут выбрасывать в верхние слои атмосферы при сгорании, вскоре может создать серьезные экологические проблемы

Зонд LignoSat был изготовлен из древесины магнолии, которая в ходе экспериментов, проведенных на Международной космической станции (МКС), была признана особенно прочной и устойчивой к трещинам. В настоящее время завершается разработка планов его запуска на американской ракете этим летом, пишет techinsider.

Спутник был создан исследователями из Киотского университета и лесозаготовительной компании Sumitomo Forestry с целью проверки идеи использования биоразлагаемых материалов, таких как древесина. Специалисты хотели увидеть, могут ли такие материалы выступать в качестве экологически чистой альтернативы металлам, из которых в настоящее время изготавливаются все спутники.

Чтобы решить проблему экологии, исследователи из Киото запустили проект по оценке сортов древесины, чтобы определить, насколько хорошо они смогут выдержать суровые условия запуска в космос и длительных полетов на околоземной орбите. Первые испытания были проведены в лабораториях, воссоздающих условия в космосе, и было обнаружено, что образцы древесины не претерпели заметных изменений в массе, а также не показали признаков разложения или повреждения.

После этих тестов образцы были отправлены на МКС, где они подвергались испытаниям на воздействие в течение почти года, прежде чем были доставлены обратно на Землю. И снова на них не было заметно никаких признаков повреждения — явление, которое Мурата объяснил тем фактом, что в космосе нет кислорода, который мог бы вызвать возгорание древесины, и нет живых существ, которые могли бы вызвать ее гниение.

Было протестировано несколько видов древесины, в том числе японская вишня, но древесина магнолий оказалась наиболее прочной.

На данный момент предполагается, что спутник будет запущен этим летом на корабле снабжения Orbital Sciences Cygnus к МКС или аналогичной миссии SpaceX Dragon чуть позже в этом году. Ожидается, что зонд размером с кофейную кружку проработает в космосе не менее шести месяцев, прежде чем ему будет разрешено войти в верхние слои атмосферы.

Если LignoSat хорошо зарекомендует себя во время своей работы на орбите, то можно будет открыть дверь для использования древесины в качестве строительного материала для большего числа спутников.