Альтернатива Passat: презентован новый семейный электромобиль Volkswagen 2 20.02.2024, 11:22

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Запас хода достигает 685 километров.

Линейка Volkswagen ID.7 расширена — к лифтбеку присоединился стильный универсал Tourer. Вскоре он поступит в производство на предприятии в немецком Эмдене и станет электрической альтернативой VW Passat B9. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen ID.7 Tourer по размерам идентичен лифтбэку — достигает 4961 мм в длину при колесной базе в 2966 мм. Передняя часть у двух электрокаров одинаковая.

Универсал отличается элегантным дизайном с обтекаемым силуэтом. У него изогнутая оконная линия, большой угол наклона задних стоек крыши и немалый спойлер.

Универсал Volkswagen ID.7 Tourer просторнее лифтбека. Объем его багажника составляет 605 л в обычном состоянии и 1714 л — со сложенными задними креслами.

Спереди установлен узкий виртуальный щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин. В мультимедийную систему встроили ChatGPT. Также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Базовая комплектация Volkswagen ID.7 Tourer включает диодные фары, 19-дюймовые диски, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и камеру заднего вида. Среди опций есть панорамная крыша с изменяемой степенью тонировки.

Новый Volkswagen ID.7 Tourer дебютировал в заднеприводной 286-сильной версии, а позже должен появиться более мощный полноприводный вариант. Максимальная скорость ограничена на 155 км/ч.

На выбор предлагаются батареи емкостью 82 и 91 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составляет 685 км. Быстрая зарядка мощностью до 200 кВт на 80% занимает менее получаса.