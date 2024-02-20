Mercedes-Benz отзывает 250 тысяч автомобилей по всему миру из-за проблем с предохранителями 1 20.02.2024, 21:51

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Вот о каких моделях идет речь.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает порядка 250 тысяч автомобилей по всему миру. Об этом сообщил Spiegel.

Речь идет о моделях AMG GT, C-Class, CLE, E-Class, EQE, EQS, GLC, S-Class и SL, выпущенных в 2023 году.

В компании рассказали, что некоторые предохранители, установленные в этих автомобилях, могут не соответствовать требованиям. Это может привести к выходу двигателя из строя, а также стать причиной возгорания.

Mercedes-Benz обещает бесплатно заменить некоторые запчасти автомобилей. По оценке автоконцерна, работы займут от двух до пяти с половиной часов в зависимости от оборудования, передает агентство «Анадолу».