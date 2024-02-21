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На техосмотре машине белоруса добавили 100 тысяч километров пробега

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  • 21.02.2024, 11:06
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На техосмотре машине белоруса добавили 100 тысяч километров пробега

Он уже почти год не может ее продать.

Читатель «АвтоГродно» столкнулся с совершенно необычной проблемой: он не может продать KIA Rio в отличном состоянии, потому что на техосмотре по ошибке автомобилю «докинули» лишние 100 000 км. Так и записали. Мужчина позвонил и рассказал свою историю.

– Столкнулись с проблемой и не знаем, как ее решить. Может быть кто-то подскажет? Дело в том, что я продаю машину своего друга. Он уехал в командировку за границу на несколько лет, дома у него остались две машины. Он будет приезжать на лето и поэтому одна из машин ему не нужна. Он попросил у меня ее продать, что я и начал безуспешно делать, – рассказывает белорус.

Ему поручено продать KIA Rio 2017 года выпуска, которая в эксплуатации с 2018 года.

– Разместили объявление на белорусских сайтах еще летом 2023. Цену поставили не самую низкую, но ниже средней. По моему мнению, на рынке за такую цену в таком хорошем состоянии RIO этого года не купить. Казалось бы, оборвут телефон, но нет. Звонков ноль. Мы думали, что это рынок в таком жестком коматозе, но поняли в чем дело лишь после того, как передали машину на продажу в автокомис, – говорит мужчина.

Как только автомобиль стал на продажу в один из автокомисов Гродно, человек вживую увидел машину и уже хотел делать покупку, но вдруг увидел отчет по ней в интернете.

– Сейчас за 15 рублей можно купить отчет о прошлом автомобиле и узнать, когда машина проходила ТО и с каким пробегом. Оказалось, что когда мой друг приехал на этой KIA Rio на самый первый техосмотр, то ему вместо реального пробега в 75 000 километров, в базу записали пробег в 175 000 километров. И теперь покупатели смотрят отчет, видят этот сумасшедший пробег за два года эксплуатации, а потом смотрят на сегодняшний пробег в 140 000, спустя 3 года, и логично считают, что машина из под такси, а пробег отмотан. Конечно, по такой машине даже звонить нечего. А еще казус, что в объявлении мы прямым текстом указали, что автомобиль не был в такси, – говорит он.

– У пятилетнего авто пробег 140 000 километров, тоже немало.

– Мой друг из Гродно, но последние годы работал и жил в Островце. На этой машине он каждые выходные приезжал и уезжал из Гродно в Островец, поэтому 95% пробега этой машины по трассе. Так и выходит, каждый год по 30 000 км проезжала машина.

– Вы объясняли это последнему потенциальному покупателю?

– Объясняли, ездили с покупателем на осмотр автомобиля. Мотор, подвеска, салон – в идеальном состоянии. Друг на эту машину никогда не жалел денег, она полностью обслужена. Он в нее еще дополнительного оборудования наставил в виде камеры заднего вида, мультимедийной системы с сенсорным экраном, хорошим регистратором и так далее. Человек смотрит на эту машину и понять не может, в чем подвох. Даже в багажнике следы газового оборудования от такси искал. Глазами видно, что автомобиль отличный, но отчет есть отчет. И он пугает покупателей.

– Вы на техосмотр не обращались?

– Я не думаю, что в прошлом возможно что-то поправить. Если бы еще были отметки от дилера, то было бы проще. Хоть мой друг и покупал машину новой в салоне, но он ездил только на первое гарантийной ТО, поэтому поздних отметок о пробеге нет.

Он считает, что отчет о пробеге дает почву для манипуляций недобросовестным продавцам.

– Читал, что на техосмотре должны лично проверять пробег и записывать информации с приборки. Но в феврале 2024 сам проходил техосмотр, у меня устно спросили, какой пробег. Я сказал честно, но ведь будут такие, кто умышленно занизит пробег своей машины, чтобы потом иметь возможность его отматывать. Вижу в этом серьезную проблему, – рассуждает мужчина.

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