Известную спортсменку тайно судили после возвращения в Беларусь 3 10.03.2024, 13:17

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Стал известен приговор.

Как стало известно «Трибуне», суд дал два года «домашней химии» (ограничения свободы без направления в исправительное учреждение) триатлонистке Валентине Зеленкевич. По сведениям издания, приговор связан с участием Зеленкевич в мирных протестах в 2020-м.

Зеленкевич в конце августа 2020-го не продлили контракт в минском клубе триатлона «Тристайл».

Как говорила спортсменка, директор клуба Дмитрий Толкачев обещал ей продолжить сотрудничество, однако отказался от него после того, как увидел «протестный» пост Зеленкевич в инстаграме с фото, на котором она стояла с бело-красно-белым флагом на проезжей части во время одного из мирных митингов.

Осенью 2020-го Зеленкевич переехала в Россию, где продолжала тренироваться, а также работала тренером по триатлону и плаванию.

По информации «Трибуны», некоторое время назад Зеленкевич вернулась в Беларусь, а вскоре после этого была задержана и оставалась за решеткой до недавнего суда. Дата суда не называется.