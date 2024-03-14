«БМЗ командирует сотрудников в Оршу на производство боеприпасов»
- 14.03.2024, 17:38
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О наглости лукашенковских «производственников».
Белорусский металлургический завод (Жлобин) и деревообрабатывающее предприятие из города Мосты Гродненской области «Мостовдрев» безуспешно пытались оспорить введённые против них санкции в суде ЕС в Люксембурге.
Санкции были введены в марте 2022-го года советом ЕС с целью воспрепятствовать финансированию режима Лукашенко и поддержке российской агрессии против Украины. Представители предприятий цинично опровергали сотрудничество с правительством самозванца и РФ.
Об этом в письме а редакцию сайта Charter97.org написал читатель Лев:
- Особенно забавно это звучало со стороны БМЗ. На данном предприятии действуют государственный профсоюз и идеологи. Завод командирует сотрудников в Оршу на производство боеприпасов и отгружает продукцию на оккупированные территории Украины. По его территории проводят экскурсии для незаконно вывезенных украинских детей.
Суд ЕС оставил все санкции в силе. В ближайшее время демократический Запад планирует их усилить.