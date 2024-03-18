Банки готовят большие изменения для белорусов 1 18.03.2024, 12:16

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Поднимутся комиссии для переводов в валюте.

Финсектор меняет валюту расчетов по карточкам, перестает поддерживать старые версии приложений, анонсирует крупные подвижки по Комбокарте, вводит плату за подключение пакетов решений, поднимает комиссии за переводы в валюте, пишет сайт banki24.by.

РРБ-Банк уведомил, что с 13 марта изменилась валюта расчетов с Visa: при проведении операций с применением конвертации по карточкам Visa, эмитированным банком, расчеты будут проходить в евро.

Банк БелВЭБ рекомендовал обновить мобильное приложение UP. По информации банка актуальные на текущий момент версии Android 1.10.22 и iOS 4.0.8.144. Версии Android 1.10.15 и ниже, iOS 4.0.8.103 и ниже перестанут работать с 25 марта.

Паритетбанк информировал о внесении изменений в сборник размеров платы за банковские операции, выполняемые в части условий банковского обслуживания по продуктам Дебетовая и Зарплатная карточки с манибэком (КОМБОкарта), которые вступают в силу с 1 апреля.

Так, увеличивается размер ежемесячной платы за обслуживание физической карты БЕЛКАРТ до 2,99 BYN с одновременным введением критериев бесплатности. При ежемесячных транзакциях по карточкам БЕЛКАРТ — не менее 400 BYN/мес., по Mastercard — не менее 800 BYN/мес. ежемесячная плата за обслуживание физической карты не взимается.

Также снижается размер ежемесячной платы за обслуживание виртуальной карты Mastercard до 3,99 BYN; уменьшаются лимиты на снятие наличных в банкоматах банков-партнеров до 500 BYN/мес., повышается процент за снятие наличных до 4%; вводятся ограничения на минимальную сумму выплаты манибэка в размере 5 BYN.

Вносятся изменения в условия продукта КОМБОкарта в части введения акционных ежеквартальных категорий с начислением повышенного манибэка в размере до 3%, а также снижается процент начисления на остаток по счету до 0,01% годовых.

Евразийский банк развития рассказал о росте ЗВР Беларуси. Прирост резервов в феврале был обеспечен увеличением резервных активов в иностранной валюте на 146,2 млн USD. Стоимость золота в составе резервов уменьшилась за месяц на 10,7 млн USD за счет снижения цены.

Резервы выросли на фоне чистого предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере 37 млн USD, сформированного во многом чистой продажей иностранной валюты населением в размере 168 млн USD.

Альфа-Банк информировал, что c 1 апреля вступают в силу изменения в перечень вознаграждений. Так, вводится плата за подключение пакета решений A-Private нерезиденту Беларуси. Исключение составят клиенты, которые обслуживаются в банке в рамках зарплатного проекта.

На рынке РФ обсуждают возможное слияние Росбанка с Tинькофф Банком. Совет директоров Тинькофф Банка предложил акционерам рассмотреть интеграцию в его структуру Росбанка, сообщили отраслевые медиа. В банковской системе Росбанк занимает 11-е место в системе по активам (2,14 трлн RUB), а Тинькофф находится на 12-й позиции (2,13 трлн RUB).

Юникредит банк (РФ) со 2 апреля повышает минимальные комиссии за переводы в иностранной валюте. Об этом сообщили российские медиа.

Комиссия за переводы в иностранной валюте на счет получателя в другом банке через интернет-банк и по заявлению на регулярное перечисление денежных средств составит 2%: минимум 200 USD, максимум 1000 USD, через передачу другими средствами связи — 3% с идентичными пороговыми ограничениями.

С 1 апреля заработает новая система автострахования для выезжающих в дружественные страны по аналогу «Зеленой карты». Об этом информировали медиа РФ. К этой системе до конца 2024 года могут присоединиться Азербайджан, Иран и Турция.

Также по информации страховых фирм Казахстан войдет в новую систему не ранее 2025 года. Переговоры о входе начались с Кыргызстаном.

Российские инвесторы смогут продать иностранные акции. Об этом сообщили медиа РФ.

Минфин РФ определил алгоритм обмена заблокированных иностранных активов. Под возможность продажи таких активов попадают до 5 млн розничных инвесторов. Сделки будут бесплатны для участников.

Если общая стоимость портфеля инвестора превышает 100 тыс. RUB, инвестор заявляет к продаже часть бумаг в пределах этого лимита, остальные бумаги при этом останутся заблокированными.

Выручка Почты России может снизиться на 20% при отмене порога беспошлинной торговли. Об этом рассказали медиа РФ. Российские власти рассматривают возможность отмены порога беспошлинного ввоза товаров, приобретенных в зарубежных интернет-магазинах.

Напомним, до 1 апреля беспошлинный порог составляет 1000 EUR и 31 кг. После устранения такого порога продукцию из-за границы предложено обложить единой пошлиной около 5%. Данный вопрос уже обсуждают в Евразийской экономической комиссии.