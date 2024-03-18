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Силовики задержали популярного белорусского стримера

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  • 18.03.2024, 15:08
  • 3,954
Силовики задержали популярного белорусского стримера

На него составили два протокола.

Телеграм-канал силовиков опубликовал видео с задержанным игровым стримером Виталием Казуновым, пишет «Медиазона».

На видео мужчина говорит, что в 2020 году в фейсбуке опубликовал БЧБ-флаг. Также в 2017 году стример опубликовал шутливую фотографию — темнокожую женщину с нацистской символикой.

Авторы канала утверждают, что на Казунова составили два протокола: за флаг и демонстрацию нацистской символики. В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно.

Виталий Казунов — стример на ютуб-канале с обзорами игр iXBT games. На канал подписано 469 тысяч человек.

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