Силовики задержали популярного белорусского стримера 5 18.03.2024, 15:08

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На него составили два протокола.

Телеграм-канал силовиков опубликовал видео с задержанным игровым стримером Виталием Казуновым, пишет «Медиазона».

На видео мужчина говорит, что в 2020 году в фейсбуке опубликовал БЧБ-флаг. Также в 2017 году стример опубликовал шутливую фотографию — темнокожую женщину с нацистской символикой.

Авторы канала утверждают, что на Казунова составили два протокола: за флаг и демонстрацию нацистской символики. В каком статусе находится задержанный и по каким статьям его обвиняют — неизвестно.

Виталий Казунов — стример на ютуб-канале с обзорами игр iXBT games. На канал подписано 469 тысяч человек.