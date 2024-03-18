Марина Арзамасова внезапно объявила о завершении тренерской карьеры 18.03.2024, 20:44

Марина Арзамасова

Легкоатлетка назвала причину,

В феврале известная белорусская спортсменка Марина Арзамасова внезапно сообщила подписчикам о том, что полностью прекращает свою работу как тренера. Причина тому очень печальная: у старшей дочери легкоатлетки нашли тяжелое аутоиммунное заболевание. Оно очень редкое и проходит в агрессивной форме. Поэтому все силы Марина решила направить на помощь своему ребенку.

По этическим причинам спортсменка решила не озвучивать в соцсетях диагноз. Но ранее она писала в инстаграме, что ситуация очень сложная:

«На прошлой неделе было так стремно. Мне звонила завотделением с предупреждением, что велик риск перевода на ИВЛ. Но, к счастью, Саша раздышалась. Сегодня утром у нее даже убрали кислородную трубку. По таким клиническим признакам можно надеяться, что прогрессирование болезни останавливается и мы выйдем на плато, когда состояние ровное и после него должен идти спад».

Первую неделю Марина провела вместе с дочерью в палате, вторую девочка лежала уже в другой больнице в реанимации, а мать проводила с ней 3-5 часов ежедневно.

Через месяц в больнице спортсменка написала, что дочь действительно вышла на плато — состояние стабильное, острый период спал, но кардинально ситуация не меняется.

— Никаких прогнозов и сроков нет, — написала легкоатлетка, — кроме как все будет долго и непросто. Это не такая болезнь, что ребенок в больнице, а ты носишь ему передачки и ждешь дома. А когда он выздоровеет, то встанет и пойдет жить своей обычной жизнью.

Марина честно призналась, что ей было очень непросто осознать новую реальность. А когда все-таки пришло понимание, что как раньше уже не будет, ее очень сильно накрыло.

— Накрыло так, что у самой вся невралгия обострилась. Из плюсов — мы лежим в неврологии и мне сегодня назначили процедуры на спину, а то просто капец был.

Чемпионка мира отметила в соцсетях, что ей очень тяжело и физически, и морально, так как жизнь замкнулась на маленькой больничной палате.

Сейчас Марина рассказала подписчикам, что после 5 недель в больнице она с дочерью оказалась в реабилитационном центре в Аксаковщине. Она рассказала, что имела большие надежды и ожидания, но первые пару дней центр Марине не нравился.

— Посмотрела я на все это дело и потихоньку начала договариваться, как можно менять ситуацию. И маленькими шажками наша реабилитация улучшается. Недавно был первый день за период, как у нас все началось (с 5 февраля), когда я плакала от радости. Я реву, Саша плачет, у нашего инструктора ЛФК слезы на глазах. Получился наш малый, но такой важный прогресс.

Марина написала, что ни она, ни дочь еще не понимают, как будут возвращаться к нормальной жизни. Но сегодня они увидели, что картинка начала складываться.

— Самое сложное — выполнять все, что нужно выполнять. И в это время Саша кричит и плачет, смотрит своими огромными глазками, а ты хладнокровно выполняешь над ней все экзекуции, потому что только так будет результат.

В Аксаковщине Марина познакомилась с матерью другой девочки, которая имеет такой же диагноз, как и ее дочь.

— Поговорила с мамой, как это было. Слава Богу, все постепенно отстраивается и вот уже через 10 месяцев она сама ходит на своих ногах. Поэтому мы верим и знаем, что все будет хорошо.