ЦАХАЛ заявил о ликвидации главаря отдела внутренней безопасности ХАМАС 19.03.2024, 12:17

Он с оружием прятался в здании больничного комплекса.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации главаре отдела внутренней безопасности ХАМАС. По данным Израиля, Фаэк Мабхух, высокопоставленный чиновник террористической организации был ликвидирован во время операции в больнице Шифа в секторе Газа. Махбух отвечал «за координацию террористической деятельности ХАМАС в секторе Газа», сообщает BILD.

Мабхух был убит после того, как разведка получила информацию о присутствии высокопоставленных членов ХАМАС в больнице Шифа, сообщили в израильской армии. В заявлении говорится, что он с оружием прятался в здании больничного комплекса и был убит при столкновении с военными. В комнате рядом с его укрытием было обнаружено несколько единиц оружия.

По информации из Газы, убитый был братом другого чиновника ХАМАС Махмуда Мабхуха, убитого в Дубае в 2010 году. Полиция Дубая обвинила тогда в причастности к преступлению израильскую секретную службу Моссад. Одним из обвинений против Махмуда Мабхуха было то, что он закупал оружие для ХАМАС.