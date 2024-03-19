Украина и Молдова предложили хитрую схему поставок газа в Европу 19.03.2024, 15:22

2,832

Коллаж: nv.ua

Даже Орбану понравится.

Украина и Молдова договариваются о развитии и расширении Трансбалканского направления транспортировки газа в Центральную Европу и совместных действий по этому направлению, пишет New Voice.

Компания Оператор ГТС Украины провела переговоры с представителями оператора ГТС Молдовы Vestmoldtransgaz (VMTG) и Министерства энергетики Республики Молдова, сообщили в ОГТСУ.

Стороны обсудили возможности развития и расширения Трансбалканского направления, а также — создание совместного продукта для предоставления услуг заказчикам с целью обеспечения увеличения использования мощностей ГТС Украины и Республики Молдова.

«Такой продукт будет способствовать увеличению объемов закачки природного газа в газовые хранилища Украины и дальнейшей транспортировки в страны Центральной Европы», — отметили в ОГТСУ.

Началом сотрудничества в развитии Трансбалканского направления стороны назвали 2023 год, когда в Украину через Румынию и Молдову было завезено около 0,6 млрд куб. м природного газа для временного хранения в ПХГ.

В январе 2024 года ОГТСУ и VMTG присоединились к инициативе Вертикальный коридор, проекту, который должен объединить мощности плавучих установок по регазификации и хранению СПГ Южной Европы и потребителей Центральной и Восточной Европы.

Украинская сторона предлагает не только доступ к транзитным мощностям, но возможность хранить газ в украинских ПХГ, балансируя спрос европейских потребителей.