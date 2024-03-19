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Матчи плей-офф экстралиги и КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Кольцове

  • 19.03.2024, 23:22
Матчи плей-офф экстралиги и КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Кольцове
Константин Кольцов

Бывший хоккеист сборной Беларуси погиб в США.

В память умершего белорусского хоккеиста, экс-игрока сборной Беларуси, тренера уфимского ХК «Салават Юлаев» Константина Кольцова матчи плей-офф экстралиги и КХЛ начнутся с минуты молчания.

Так, минутой молчания Кольцова вспомнят перед началом матчей 19 и 20 марта на играх чемпионата Беларуси, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

Также в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги сообщили, что 19 марта два матча второго раунда Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания. Напомним, в КХЛ Кольцов был тренером «Салавата Юлаева» из Уфы.

19 марта стало известно, что умер Константин Кольцов, экс-хоккеист сборной Беларуси и возлюбленный Соболенко.

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