Видеофакт: В Минске водителю не понравилось, что мотоциклист его «учил» 2 20.03.2024, 18:37

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Некоторые считают, что он сам повел себя странно.

На проспекте Независимости в Минске возле съезда на внешнее кольцо МКАД читатель «Онлайнера», похоже, обидел мотоциклиста. В результате тот решил «проучить» водителя автомобиля. Однако не все читатели согласны с поведением автора видео.

«Мотоциклист на Suzuki с обочины хотел встроиться в полосу, ведущую на МКАД, — прокомментировал автор ролика. — Он, видимо, обиделся, что я не отпрыгнул от его ревущего мотора в сторону. После этого начал «учить», необоснованно тормозить, создавая аварийные ситуации. Поравнявшись с ним и открыв окно, я услышал в свой адрес нецензурную лексику».

«При движении по МКАД мотоциклист не давал перестроиться во вторую полосу, чуть ли не вплотную прижимаясь к левой стороне моего авто, — добавил читатель. — Я снова открыл окно и сказал, что отправлю видео в ГАИ. Он препятствовал перестроению до самого «Экспобела». Надеюсь, на открытии мотосезона он будет пассажиром».

Некоторые читатели считают, что автор видео спровоцировал мотоциклиста. «Если посмотреть внимательнее, то видно, что водитель автомобиля изначально сам зажимает мотоциклиста, беспричинно останавливаясь посреди полосы и смещаясь ближе к выезжающим машинам, только бы не пропускать двухколесное ТС, — высказался один из них. — Мотоциклист, конечно, повел себя глупо, пытаясь «учить» на не приспособленной для этого технике, но изначально причина конфликта заключается именно в поведении водителя авто».