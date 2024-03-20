Крупнейший НПЗ Индии отказался принимать российские танкеры 20.03.2024, 20:18

Санкций США в действии.

Российские нефтяники испытывают нарастающие проблемы с поставками в Индию, которая стала вторым крупнейшим покупателей баррелей в РФ после вторжения в Украину и нарастила импорт более чем в 30 раз.

Как сообщает Reuters, частный индийский НПЗ Reliance Industries — оператор крупнейшего в мире комплекса по переработке нефти — отказывается принимать сырье, которое доставляют танкеры государственного «Совкомфлота».

После того как российская компания попала под американские санкции, Reliance требует, чтобы нефть не доставлялась ее судами. Другие индийские НПЗ также планируют отказаться от использования судов, принадлежащих «Совкомфлоту», сообщили Reuters три источника в правительстве Индии и в нефтеперерабатывающей отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, решение о заходе судов «Совкомфлота» и других подсанкционных танкеров в индийские порты будут принимать власти.

«Мы предпочитаем, чтобы наши НПЗ не принимали нефть на судах, попавших под санкции, из-за наших политических и коммерческих интересов, а также санкций США», — сказал один из источников в правительстве Индии.

В результате поставки российской нефти в Индию, уже упавшие более чем на треть в конце 2023 года, могут снизиться еще больше: НПЗ стремятся избежать любой негативной реакции со стороны Вашингтона и «проявляют особую осторожность», пояснил источник Reuters.

Не присоединившаяся к санкциям Индия летом 2023 года закупала 2,15 млн баррелей российской нефти ежедневно — около половины всего морского нефтяного экспорта из РФ.

К январю поставки снизились до 1,5 млн баррелей в сутки после того, как США внесли в санкционные списки десятки танкеров «теневого флота» Кремля, а банки «дружественных» стран начали блокировать платежи.

Попытки «Роснефти» заключить долгосрочные контракты с государственными индийскими НПЗ провалились. После продолжавшихся почти месяц переговоров Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum приняли решение не брать на себя жестких обязательств по закупкам у крупнейшей нефтяной компании России в наступающем финансовом году.

Российскую нефть Индия заменяет на саудовскую: в феврале поставки из королевства на индийский рынок выросли на 22%, а крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания, Reliance Industries, приобрела максимальный объем с мая 2020 года.