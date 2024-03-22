закрыть
22 марта 2024, пятница, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Вильнюсом погиб бывший белорусский доброволец «Туз»

1
  • 22.03.2024, 12:37
  • 4,458
Под Вильнюсом погиб бывший белорусский доброволец «Туз»
Волонтер «Туз», рисунок

Его сбил поезд.

21 марта под Вильнюсом трагически погиб бывший белорусский доброволец «Туз», сообщило добровольческое объединение белорусов в Литве «Ліцвіны». Информацию о его смерти подтверждают источники «Радыё Свабода».

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Имя и фамилия добровольца не разглашаются в целях безопасности.

На войну в Украину «Туз» приехал еще в марте 2022 года. Он принимал участие в боевых действиях на юге Украины в составе белорусского батальона «Террор». В конце 2022-го уволился со службы. В сентябре 2023 года вернулся на фронт, воевал в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

В Вильнюс «Туз» вернулся с фронта в конце февраля 2024 года. По информации «Нашай Нівы» именно «Туза» сбил вчера под Вильнюсом поезд.

Молодой человек шел по рельсам.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов