Под Вильнюсом погиб бывший белорусский доброволец «Туз» 1 22.03.2024, 12:37

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Волонтер «Туз», рисунок

Его сбил поезд.

21 марта под Вильнюсом трагически погиб бывший белорусский доброволец «Туз», сообщило добровольческое объединение белорусов в Литве «Ліцвіны». Информацию о его смерти подтверждают источники «Радыё Свабода».

Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Имя и фамилия добровольца не разглашаются в целях безопасности.

На войну в Украину «Туз» приехал еще в марте 2022 года. Он принимал участие в боевых действиях на юге Украины в составе белорусского батальона «Террор». В конце 2022-го уволился со службы. В сентябре 2023 года вернулся на фронт, воевал в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

В Вильнюс «Туз» вернулся с фронта в конце февраля 2024 года. По информации «Нашай Нівы» именно «Туза» сбил вчера под Вильнюсом поезд.

Молодой человек шел по рельсам.