Под Вильнюсом погиб бывший белорусский доброволец «Туз»1
- 22.03.2024, 12:37
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Его сбил поезд.
21 марта под Вильнюсом трагически погиб бывший белорусский доброволец «Туз», сообщило добровольческое объединение белорусов в Литве «Ліцвіны». Информацию о его смерти подтверждают источники «Радыё Свабода».
Полиция выясняет обстоятельства трагедии. Имя и фамилия добровольца не разглашаются в целях безопасности.
На войну в Украину «Туз» приехал еще в марте 2022 года. Он принимал участие в боевых действиях на юге Украины в составе белорусского батальона «Террор». В конце 2022-го уволился со службы. В сентябре 2023 года вернулся на фронт, воевал в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.
В Вильнюс «Туз» вернулся с фронта в конце февраля 2024 года. По информации «Нашай Нівы» именно «Туза» сбил вчера под Вильнюсом поезд.
Молодой человек шел по рельсам.