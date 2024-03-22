Доллар на торгах в Минске вырос до четырехнедельного максимума 1 22.03.2024, 13:58

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Российский рубль упал.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня, 22 марта, курс доллара вырос до четырехнедельного максимума, а курсы евро и российского рубля снизились.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,3% — до 3,2455 рубля.

Евро подешевел на 0,55% — до 3,5145 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,01% — до 3,5051 рубля за 100 российских рублей.

Юань подешевел на 0,48% — до 4,4584 рубля за 10 юаней.