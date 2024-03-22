Доллар на торгах в Минске вырос до четырехнедельного максимума

Доллар на торгах в Минске вырос до четырехнедельного максимума1
- 22.03.2024, 13:58
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Российский рубль упал.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи сегодня, 22 марта, курс доллара вырос до четырехнедельного максимума, а курсы евро и российского рубля снизились.
По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,3% — до 3,2455 рубля.
Евро подешевел на 0,55% — до 3,5145 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,01% — до 3,5051 рубля за 100 российских рублей.
Юань подешевел на 0,48% — до 4,4584 рубля за 10 юаней.