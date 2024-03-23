Bloomberg: Нефтепереработка в России упала до 10-месячного минимума 23.03.2024, 13:43

Атакам подверглись 13 крупных НПЗ.

Среднесуточная скорость переработки нефти в России упала до самого низкого недельного уровня через 10 месяцев после атак украинских дронов по нескольким крупным объектам, согласно расчетам Bloomberg.

После атак беспилотников российские нефтеперерабатывающие заводы с 14 по 20 марта перерабатывали 5,03 млн баррелей нефти в день. Это более чем на 400 000 баррелей в день ниже среднего показателя в начале месяца, пишет издание.

Bloomberg пишет, что в этом году атакам подверглись 13 крупных нефтеперерабатывающих завода и два небольших завода, в результате чего было потеряно от 480 000 до 900 000 баррелей в день перерабатывающих мощностей.

По мнению аналитиков, фактическое сокращение общего объема переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах страны может быть меньше, поскольку другие невредимые заводы увеличили свою производительность.

Атака на небольшой Славянский нефтеперерабатывающий завод на юге России произошла в минувшие выходные. При отсутствии новой волны ударов дронов производительность российского нефтеперерабатывающего завода в ближайшие несколько недель может колебаться в пределах от 5 до 5,2 млн баррелей в день, что связано не только с ущербом, нанесенным дронами, но и с началом планового сезонного технического обслуживания.