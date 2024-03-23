Сын Роналдиньо присоединился к основному составу «Барселоны» 1 23.03.2024, 21:41

1,928

Жоау Мендеш

Звездное усиление для команды Хави.

19-летний Жоау Мендеш получил шанс показать свои навыки на футбольном поле в первой команде «Барселоны».

Как пишет издание Marca, главный тренер каталонцев Хави решил компенсировать отсутствие ведущих игроков, которые уехали в расположение сборных, и пригласил на тренировку основного состава игроков из резерва.

Одним из них стал Жоау Мендеш — сын легендарного игрока «Барселоны» — Роналдиньо.

Отметим, что Мендеш присоединился к академии Барселоны в марте 2023 года. В апреле того же года он дебютировал за резервный клуб Хувениль Б.

Напомним, что Роналдиньо играл за «Блаугранас» с 2003 по 2008 год. В составе «Барселоны» он забил 70 голов за 145 игр.