«Киприоты от нас обалдевают» 2 24.03.2024, 12:33

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Фото: unsplash.com

Жизнь на острове глазами белорусов.

Обычно, ассоциации, которые первыми возникают в голове при упоминании Кипра это – офшоры, пляжи, Афродита, сокровища и бизнес. Существует стереотип, что Кипр является некой меккой успешного успеха, легкой и богатой жизни с очень привлекательной налоговой ставкой технологических стартапов, пишет «Салiдарнасць».

Но на самом деле этот маленький остров в Средиземном море не так прост, как кажется. И его культовый успех возник скорее вопреки, чем благодаря.

Еще до 1960 года Кипр был одной из колоний Великобритании. Именно под влиянием Англии обострились отношения местного населения – греков-киприотов и турков-киприотов. По численности первых больше и монархия, в угоду собственных интересов, решает поддерживать вторых, периодически вступая в вооруженные конфликты на острове.

Даже после независимости Кипр до сегодняшнего дня остается островной страной, которая разделена тремя государственными границами – кипрской, британской и турецкой. И если след от Великобритании – это всего лишь несколько военных баз, то присутствие Турции – большая оккупированная территория.

Несмотря на это, в 2004 году Республика Кипр становится полноправным членом Европейского Союза и начинает новую главу своей истории. Так начался массовый наплыв экспатов на остров.

Айтишники Виктория и Алексей живут в кипрском городке Лимасоле. Их компания переехала на Кипр еще во время ковида и за несколько лет пара смогла познакомиться с жизнью на острове: «Если утром выйти на набережную и посмотреть, кто здесь обычно гуляет, то это пожилые люди, которые занимаются бегом, а после физкультуры садятся в кофейне, берут себе кофе, воду, курят. Тут говорят, что киприоту нужно три стула: на одном он сидит, на втором он ставит свой кофе, на третий закидывает ноги».

Из-за жаркого климата вся инфраструктура крайне зависима от погоды. Например, банки и другие официальные учреждения работают всего лишь до обеда. Единственное, открываться они могут очень рано, с семи утра.

Когда в 2000-х активно стала развиваться сфера IT, киприоты поняли, что намного выгоднее будет не создавать что-то новое самим, а предложить самые выгодные условия для релокации бизнеса со всего мира:

остров имеет стратегическое местоположение: Кипр находится на пересечении Европы, Азии и Африки, а это идеальное место для выхода на новые рынки;

простота регистрации компании;

членство в ЕС;

благоприятный налоговый режим: низкая корпоративная ставка налога на прибыль (12,5%), налоговые льготы для IT-компаний (2,5%), отсутствие налога на дивиденды, широкая сеть соглашений на избежание двойного налогообложения.

население в совершенстве владеет английским языком.

Но не одним IT-бизнесом единым. На острове есть множество и других возможностей.

Тарас переехал на Кипр 7 лет назад и решил открыть… свою пивоварню: «Мы сделали проект с археологами. Они нашли старую пивоварню. Ей 3800 лет! 3800 лет варят пиво на Кипре и никто об этом не знает.

Для нас было интересно, что археологи нашли семена инжира. То есть киприоты варили пиво с инжиром. Оказалось, что инжир добавляли для того, чтобы начать ферментацию: на коже инжира живут дикие дрожжи.

Мы сварили пиво, выиграли «золото» в Германии и теперь экспортируем пиво в Германию. Киприоты от нас офигевают.

Бизнес для них – это в первую очередь дружба. Если ты им друг, то они для тебя сделают все. Если им с тобой неприятно, то деньги вообще не имеют значения.

Государство очень любезно себя ведет: и налоги, и санстанция, все тебя поддерживают. Эта дружба – это их защитный механизм от внешних интервенций. Их пытались купить все это время поэтому дружественные и семейные отношения сильнее, чем деньги.

Те, кто продавался за деньги – исчезали. А те, кто держались семьи и друзей, выживали».

Кипр – маленькая страна с множеством нюансов, которые смогла сделать множеством возможностей.