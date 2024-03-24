Российские силовики рассказали, почему террористам удалось прорваться к границе с Беларусью 24.03.2024, 14:34

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Странное оправдание.

Источники сайта РБК утверждают, что российские силовики специально не задерживали террористов из «Крокуса», чтобы они привели их к «организаторам».

Собеседники журналистов рассказали, что нападавшие «имели стрелковую подготовку», так как «вели огонь одиночными выстрелами либо короткими очередями», а во время стрельбы «передвигались профессионально». В руководстве самой площадки говорят, что боевики «начали стрелять по всему, что видели».

Один источник отдельно подчеркивает, что боевиков якобы «все время отслеживали спецслужбы». Силовики продолжают утверждать, что те ехали по трассе М3 в сторону Брянской области. Заявляется, что им специально дали уйти, так как «важно было понять маршрут движения террористов и установить организаторов теракта».