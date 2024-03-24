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«1000%, что теракт в Подмосковье организован Кремлем»

  • 24.03.2024, 13:45
  • 14,766
«1000%, что теракт в Подмосковье организован Кремлем»

Остается лишь одна интрига.

Путин – чистый маньяк, пишет украинская журналистка Тетяна Даниленко в «Фейсбуке».

1000%, что теракт в Подмосковье организован Кремлем. Это проверенный десятилетиями политический инструмент Путина. С его помощью он избрался в 1999-м, повышал ставки во внутренней политике и организовывал геноцид чеченского народа в начале 2000-х.

США и Великобритания знали с точностью, что это произойдет, еще 8 марта. Очевидно, существует какой-то цифровой след, свидетельствующий о подготовке.

Как и в 1990–2000-х, Путин с помощью массового убийства своих граждан решит множество вопросов: обоснует новую мобилизацию, выжжет политическое поле до уровня Северной Кореи, сам себе развяжет руки для новых военных преступлений в Украине и за ее пределами.

Интрига только в том, кого он назовет организаторами? Зеленского, Буданова, Малюка, пресловутый «Правый сектор», «Азов», Байдена, Шольца, Макрона?

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