Маршрутчики повышают стоимость билетов из регионов в Минск 2 24.03.2024, 16:35

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Один из них поднимает цену второй раз в этом году.

Маршрутчики, которые возят пассажиров из регионов в Минск, поднимают цены. По одному из маршрутов стоимость билета вырастет сразу на 5 рублей. Подорожание затронуло в том числе рейсы из Хотимска, Столина, Бобруйска, Полоцка, пишет zerkalo.io.

Компания «Супербус» с 29 марта повысит стоимость билетов на маршрутки из Хотимска в Минск — до 35 рублей. Последний раз проезд по этому маршруту дорожал с 26 января нынешнего года — до 30 рублей (ранее билеты стоили 25 рублей).

Билеты на маршрутки из Столина в столицу с 21 марта подорожали до 25 рублей.

Фирма «АвтоТраснЛайн» повысила цену на билеты из Бобруйска в Минск до 17 рублей. Это на три рубля больше, чем было до этого. В Министерстве торговли и антимонопольного регулирования отмечают, что чиновники не регулируют стоимость проезда у частных перевозчиков на междугородние рейсы, а у государственных — да. «Если все перевозчики необоснованно одномоментно поднимут цены, то это уже может быть нарушением антимонопольного законодательства. Каждую ситуацию надо анализировать отдельно, — пояснили в ведомстве. — Увеличение стоимости проезда может быть связано с ростом курсов доллара и евро, соответственно, запчасти и расходные материалы тоже дорожают».

Компания «Полоцкий экспресс» с 1 января подняла стоимость проезда из Полоцка и Новополоцка в столицу до 22 рублей (раньше билет стоил 20 рублей). Такое же повышение цены было и у другого перевозчика по этому маршруту — фирмы «ПоворотБус».