Удар по Севастополю: министр обороны Британии троллит Россию и ее флот 25.03.2024, 13:28

РФ не просто потеряла контроль над Черным морем.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс потроллил россиян после очередной успешной атаки Украины на военную инфраструктуру во временно оккупированном РФ Севастополе.

Напомним, что в результате ракетного удара, который был нанесен в ночь на 24 марта, были повреждены большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также разведывательное судно «Иван Хурс».

По словам Шаппса, это свидетельствует о том, что РФ не только потеряла контроль над Черным морем, но и даже не способна обеспечить безопасность своего флота в портах.

«Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб российскому черноморскому флоту, который сейчас функционально бездействует. Россия плавает по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничить свой флот портами. И даже там тонут путинские корабли!», — отметил британский министр.

Putin's continued illegal occupation of Ukraine is exacting a massive cost on Russia's Black Sea Fleet which is now functionally inactive. Russia has sailed the Black Sea since 1783 but is now forced to constrain it's fleet to port. And even there Putin's ships are sinking! https://t.co/Oghcis4xcP — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 24, 2024