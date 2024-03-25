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Удар по Севастополю: министр обороны Британии троллит Россию и ее флот

  • 25.03.2024, 13:28
Удар по Севастополю: министр обороны Британии троллит Россию и ее флот

РФ не просто потеряла контроль над Черным морем.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс потроллил россиян после очередной успешной атаки Украины на военную инфраструктуру во временно оккупированном РФ Севастополе.

Напомним, что в результате ракетного удара, который был нанесен в ночь на 24 марта, были повреждены большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», а также разведывательное судно «Иван Хурс».

По словам Шаппса, это свидетельствует о том, что РФ не только потеряла контроль над Черным морем, но и даже не способна обеспечить безопасность своего флота в портах.

«Продолжающаяся незаконная оккупация Украины Путиным наносит огромный ущерб российскому черноморскому флоту, который сейчас функционально бездействует. Россия плавает по Черному морю с 1783 года, но теперь вынуждена ограничить свой флот портами. И даже там тонут путинские корабли!», — отметил британский министр.

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