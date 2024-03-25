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«И зачем мне такая «забота»?»

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  • 25.03.2024, 22:22
«И зачем мне такая «забота»?»

Как жители пригорода нередко остаются «за бортом» общественного транспорта.

Поселок Мухавец расположен в пяти минутах езды от Бреста. Ежедневно на работу и с работы в областной центр (он же районный) ездят десятки, если не сотни жителей агрогородка. Не все из них могут добираться на личном авто, пишет abw.by.

Мест нет – не повезу! И точка

Зачастую людям приходится пользоваться услугами общественного транспорта. А это в основном маршрутные такси – №201 и №444. Последняя маршрутка на Мухавец по будням уходит с автовокзала ровно в 20:00. В большинстве случаев она переполнена. У тех, кто садится по ходу движения (на остановках, предусмотренных в расписании), шансов уехать совсем немного. Чаще всего микроавтобус проезжает, даже не останавливаясь. А с ним – последняя надежда добраться домой.

– Хорошо, когда на остановке несколько человек. Тогда хотя бы есть возможность вызвать такси и доехать в складчину. Но бывает и так, что я стою одна, а денег на такси уже не осталось. И что мне делать? – задается вопросом Светлана, жительница агрогородка Мухавец.

Водителя можно понять. Иногда на маршруте дежурит транспортный контроль. Попавшись хотя бы раз и заплатив немалый штраф (до 160 рублей), водитель лучше перестрахуется. Своя рубашка всегда ближе, чем элементарное желание нескольких человек поскорее добраться с работы домой.

– Конечно, я бы с удовольствием брал всех желающих. В бусе 19 сидячих мест, и он у меня оборудован поручнями. Теоретически я спокойно могу взять дополнительно 5–6 человек, тем более что здесь недалеко, ехать стоя им придется не более 10–12 минут. Но закон мне запрещает это делать. Изменят закон – буду брать стоячих, – говорит Юрий.

Многие из тех, кто возит пассажиров на пригородных маршрутах полтора-два десятка лет, рассказывают, что перевозка стоя была всегда, с момента, как начали работать маршрутки. Официально она запрещена с 2018 года. Однако водители в один голос говорят, что не припомнят ни одного случая, когда именно это стало причиной ДТП или тяжелых последствий аварии для пассажиров. Тем не менее Минтранс не спешит вносить изменения в законодательство, которое отменяло бы запрет брать стоячих. По закону, действительно, нельзя: хотя бы один пассажир в салоне, который находится в вертикальном положении, может стать поводом для наказания водителя. А после страшного ДТП под Смолевичами в феврале прошлого года (тогда на месте аварии погибли 11 человек) власти резко ужесточили контроль. Теперь все маршрутки стали регулярно и довольно часто проверять на отсутствие стоячих людей в салоне. Хотя причиной той жуткой аварии стала отнюдь не переполненность транспортного средства. Что это, банальная перестраховка? Или…

Отметим, что по сведениям Транспортной инспекции, в 2023 году у перевозчиков было изъято 149 микроавтобусов, из которых только 97 вернули владельцам, и три автобуса. В результате контрольных закупок было составлено 1467 административных протоколов.

Сейчас ногие жители пригородных населенных пунктов вынуждены ежедневно иметь при себе стратегический запас наличности – на тот случай, если придется возвращаться домой на такси – уже не на маршрутном, а с желтой полосой и «шашечками».

– Выходя с работы, я не знаю, возьмет меня сегодня водитель или не возьмет. Фифти-фифти – такая вот игра на выбывание. Из-за того, что кто-то якобы озаботился моей безопасностью. И зачем мне такая «забота»? – спрашивает жительница Брестского района. Логика в ее рассуждениях явно присутствует.

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