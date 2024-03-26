Посольство Беларуси подтвердило гибель белоруса во время теракта в «Крокусе» 26.03.2024, 8:27

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У родственников забраны пробы ДНК.

Погибший во время теракта в «Крокус Сити Холле» в России охранник Вадим Кулик действительно был гражданином Беларуси. Эту информацию подтвердило посольство Беларуси в Москве.

«Посольство Беларуси владеет информацией о том, что в опубликованном МЧС России обновленном списке погибших в результате теракта в Красногорске значится Вадим Александрович Кулик. Белорусский гражданин 1981 года рождения с такими данными работает охранником в „Крокус Сити Холле“ и не выходит на связь с момента теракта», — сказано в сообщении посольства.

Отмечается, что дипломаты с утра субботы находятся в контакте с его родственниками и коллегами, однако идентифицировать погибшего сложно, поскольку он сильно обгорел.

«У родственников сегодня забраны пробы ДНК», — добавили в посольстве.