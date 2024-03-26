«В Тересполе забиты все стоянки: перегонщики бронируют отели и ждут, что будет дальше» 3 26.03.2024, 9:19

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Польша запретила вывоз в Беларусь некоторых авто.

С 23 марта Польша ввела запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с объемом двигателя 1,9 литра и более. Это ограничение также затрагивает машины стоимостью более 50 тысяч евро.

Об этом сообщают в приграничных чатах, а также участники авторынка, которые занимаются перевозкой машин из ЕС.

О введенных ограничениях также сообщает bolshoi_autoblog.

— Польша не дает экспортные декларации. Польша не пропускает машины с немецкими и другими декларациями. Все машины на транзитных номерах разворачивают. В Тересполе забиты все стоянки, перегонщики бронируют отели и ждут, что будет дальше», — отмечает bolshoi_autoblog и добавляет, что эти ограничения, по непроверенной информации, могут действовать до 1 апреля.

Таможенный комитет Беларуси 25 марта выпустил пресс-релиз, в котором сообщил об информации по поводу ограничений, введенных польской стороной при пересечении границы. Однако там подчеркнули, что эта информация из неофициальных источников и интернет-ресурсов. Официальной информации от польской стороны ведомство не предоставило.