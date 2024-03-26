Работники НПЗ в Мозыре паникуют из-за дронов 15 26.03.2024, 12:50

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Руководство предприятия не отвечает на вопросы работников.

Жена работника НПЗ в Мозыре рассказала сайту Charter97.org, что работники предприятия паникуют из-за возможной атаки дронов на предприятие:

— Уныние, бессонница — с такими чувствами живу последнюю неделю. Мой муж работает на Мозырском НПЗ. Работники предприятия боятся, что к ним также может прилететь дрон. Уйти с завода некуда, так как ни одно из остальных учреждений не может конкурировать в зарплатах с нашим градообразующим предприятием. На заводе среди близких коллег все только и обсуждают эту тему, Что делать, как быть в этой ситуации.

Я сама слежу за ситуаций через независимые сайты и телеграм-каналы. Каждый день я спрашиваю мужа, что слышно. Но руководство завода ничего не говорит. Люди молча ходят на работу, опасаясь. Боюсь, чтобы из-за политических игр мои дети не остались сиротами.

С началом войны наш город превратился в некий непредсказуемый вулкан. То у нас раненых лечат, то на сборы собирают, то техника военная стоит, к которой страшно подойти, ведь тут же запишут в террористы. Мы уже два года фактически живем в прифронтовой зоне. И вот теперь еще ждем прилета дронов. Если подумать, то украинцы имеют абсолютное право атаковать наш завод как источник топлива для войны против соседней страны.

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